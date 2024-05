EUA revogam algumas licenças de exportação para a chinesa Huawei

Algumas empresas foram notificadas nesta terça-feira que suas licenças foram revogadas com efeito imediato, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

A Huawei não comentou sobre a decisão do Departamento do Comércio dos EUA em um primeiro momento.

A empresa foi colocada em uma lista de restrições comerciais dos EUA em 2019, em meio a temores de que poderia espionar os norte-americanos e como parte de uma tentativa mais ampla de atrapalhar a capacidade da China de reforçar seu exército.

Entrar na lista significa que os fornecedores da empresa precisam buscar uma licença especial, difícil de obter, antes de enviar os produtos.

(Reportagem de Alexandra Alper, David Shepardson, Karen Freifeld e Chris Sanders)