GPA tem prejuízo de R$407 mi no 1º tri, mas Ebitda e receita crescem

"Dito isso, nós estamos flexíveis no contexto da assertividade de expansão do Minuto na cidade de São Paulo", afirmou, referindo-se à bandeira do segmento de proximidade premium da companhia.

"Quando encontramos os pontos certos, isso não está sendo uma restrição. Mas, por outro lado, não queremos abrir lojas só para fazer número, a gente quer abrir lojas certas e é isso que tem dado a segurança para a gente continuar nesse modelo de expansão", afirmou.

No primeiro trimestre, o GPA inaugurou nove lojas, sendo sete do Minuto Pão de Açúcar e duas do Mini Extra. Nos últimos 12 meses, acumulou 64 novas lojas, sendo 61 no formato proximidade -- 53 do Minuto Pão de Açúcar e 8 do Mini Extra -- e três do Pão de Açúcar.

(Por Paula Arend LaierEdição de Pedro Fonseca)