SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista tinha um viés positivo nos primeiros negócios desta terça-feira, com uma série de balanços corporativos ocupando as atenções, entre eles o resultado do Itaú, com aumento de 15,8% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre.

Por volta de 10:10, o Ibovespa subia 0,59%, a 129,222.21 pontos.

(Por Paula Arend Laier)