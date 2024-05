Lucro da Telefônica Brasil sobe 7,3% no 1º tri

A receita operacional líquida da Telefônica Brasil no trimestre subiu 6,5%, para 13,55 bilhões de reais, com crescimento ano a ano de 9,3% na linha de serviços móveis, que responde pela maior parcela da receita da empresa.

A receita líquida móvel, que inclui a receita de aparelhos e eletrônicos, somou 9,58 bilhões de reais nos três meses encerrados em março, alta de 8,7% ano a ano, com o pós-pago crescendo 11,4% e o pré-pago praticamente estável na base anual.

A base de clientes da companhia atingiu 113 milhões de acessos no final do primeiro trimestre, com acessos móveis representando a maior parte deles (100 milhões).

(Reportagem de Andre Romani e Patricia Vilas Boas)