Lucro da Vamos sobe 8% no 1º tri e supera estimativas

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de aluguel e gestão de frotas de veículos pesados Vamos teve alta de 8,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com mesmo período de 2023, em resultado acima do esperado por analistas.

A empresa da holding Simpar teve lucro líquido de 183 milhões de reais de janeiro e março contra expectativa média de analistas de resultado positivo de 166,3 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 819,8 milhões de reais, um avanço de 24,4% na comparação anual. Analistas esperavam, em média, Ebitda de 788,7 milhões de reais para a empresa.