Ministro da Justiça pede que PF investigue "fake news" sobre enchentes no RS

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu à Polícia Federal que investigue a divulgação de informações falsas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, informou a pasta nesta terça-feira.

Segundo o ministério, são necessárias providências porque as chamadas "fake news" sobre o RS têm prejudicado as atividades de resgate promovidas pelos governos federal, estadual e municipais.

O pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública de abertura de investigação atende solicitação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que enviou a Lewandowski uma lista de publicações com desinformações sobre a atuação do governo, da Força Aérea Brasileira (FAB), do Exército e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).