S&P e Dow Jones têm nova sessão de alta com expectativa de corte de juros no ano

As altas ocorreram apesar de a Walt Disney ter recuado 9,5%, sua maior queda percentual desde novembro de 2022. Os mercados foram, em geral, impulsionados por um relatório do mercado de trabalho mais fraco do que o esperado na semana passada, o que alimentou as apostas de que o banco central dos EUA cortará os juros.

O índice de tecnologia Nasdaq também se beneficiou, mas caiu nas negociações da tarde desta terça-feira e fechou em ligeira queda, interrompendo série de três altas.

De modo geral, o Fed e os formuladores de política monetária têm sido consistentes em sua mensagem nas últimas semanas de que haverá cortes nos juros, mas o banco central será cauteloso ao implementá-los.

Operadores estão prevendo cortes na taxa básica de 46 pontos-base por parte do Fed até o final de 2024, de acordo com o aplicativo de probabilidades de juros da LSEG, com a primeira mudança para o corte dos custos de empréstimos visto em setembro e outro em dezembro. Eles estavam esperando apenas um corte antes do relatório sobre o mercado de trabalho na semana passada.

O S&P 500 subiu 0,13%, para 5.187,70 pontos. O Nasdaq caiu 0,10%, para 16.332,56 pontos. O Dow Jones teve variação positiva de 0,08%, para 38.884,26 pontos.