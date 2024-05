Taxas futuras de juros caem em meio a expectativa com Copom e baixa dos yields dos Treasuries

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em queda no Brasil, em um dia marcado por expectativa com decisão do Copom e por queda dos rendimentos dos Treasuries no exterior, com o mercado atento ainda à tragédia provocada pela chuva no Rio Grande do Sul e a seus desdobramentos na área fiscal.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,2%, ante 10,22% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,41%, ante 10,438% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,71%, ante 10,747%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,99%, ante 11,03%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,4%, ante 11,446%.