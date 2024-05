Wall St amplia ganhos com esperanças de cortes de juros

Apesar da pressão negativa da Disney, os três principais índices de Wall Street estavam sendo negociados em seu nível mais forte em mais de três semanas, depois que um relatório do mercado de trabalho mais fraco do que o esperado da semana passada alimentou apostas de que o banco central dos EUA diminuirá a política monetária este ano.

Os dados de emprego e os resultados corporativos melhores do que o esperado ajudaram a acalmar os investidores, que fizeram venderam amplamente em abril, preocupados com o risco de a inflação persistente e uma economia robusta levarem o Fed a manter as taxas mais altas por mais tempo.

"O mercado ainda está precificando que a inflação será finalmente vencida, talvez não para 2%, mas certamente para menos de 3%. Os bancos centrais vencerão nesse ponto e o custo será uma economia mais lenta", disse Hal Reynolds, diretor de investimentos da Los Angeles Capital Management.

"Isso ocorrerá no final deste ano ou no início do próximo, e esses cortes nas taxas serão feitos. Mas ainda há um pouco de ruído. Não acho que as coisas estejam muito mais claras hoje do que estavam há dois meses."

Atualmente, os operadores preveem cortes combinados de 46 pontos-base nos juros do Fed até o final de 2024, de acordo com dados do LSEG, com o primeiro ajuste previsto para setembro e outro para dezembro.

O Dow Jones subia 120,49 pontos, ou 0,31%, a 38.971,52 pontos. O S&P 500 tinha alta de 10,27 pontos, ou 0,20%, a 5.191,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 6,95 pontos, ou 0,04%, a 16.356,19 pontos.