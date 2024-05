Ações da China recuam; setor imobiliário lidera perdas

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, lideradas por um declínio no setor imobiliário já que o sentimento do mercado pareceu esfriar após uma forte alta.

O enfraquecimento também se seguiu a comentários de uma autoridade do Federal Reserve de que o banco central dos EUA pode manter os juros durante todo o ano para combater a inflação, colocando pressão sobre as ações asiáticas em geral.