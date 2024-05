Ambev tem lucro de R$3,8 bi no 1º tri

A Ambev afirmou que em termos "orgânicos" o Ebitda subiu 12,4%, nono trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos, com margem passando de 31,4% para 32,2%, "sexto trimestre consecutivo de expansão".

A maior cervejaria da América Latina afirma que o resultado "orgânico" exclui "mudanças de escopo ou diferenças de câmbio", com as alterações de escopo representando itens como "premissas que os administradores não consideram parte do desempenho subjacente dos negócios".

A receita líquida encolheu 1,2%, a 20,28 bilhões de reais, com a empresa citando avanço "orgânico" de 4,5%.

Segundo a empresa, que atua em todas as regiões das Américas, o resultado dos três primeiros meses foi liderado por desempenho no Brasil, apoiado em vendas "recordes" em volume para o período. A Ambev afirmou que as vendas de cerveja no Brasil cresceram 3,6%, com a receita por hectolitro avançando 0,9%, pressionada por "aumento da base tributável do ICMS em diversos Estados.

O custo por hectolitro da operação brasileira de cerveja da Ambev caiu 3,4%, apoiado por efeitos cambiais e preços de commodities. O Ebitda ajustado da operação subiu 13,6% em termos orgânicos.

