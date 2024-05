Balança comercial brasileira tem superávit de US$9,041 bi em abril, diz Mdic

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou superávit de 9,041 bilhões de dólares em abril, segundo dados do governo divulgados nesta quarta-feira, com um volume maior exportado compensando preços mais baixos dos produtos vendidos.

O saldo foi 13,7% mais forte do que os 8 bilhões de dólares de superávit registrados em abril de 2023, mostraram dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O valor das exportações subiu 14,1% no período, a 30,920 bilhões de dólares, enquanto as importações cresceram 14,3%, a 21,879 bilhões de dólares.

Um dos fatores a contribuir para os números maiores foi o fato de abril de 2024 ter tido 22 dias úteis, contra 18 dias úteis no mesmo mês do ano passado, disse o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão.