Banco do Brasil tem alta de 9% no lucro do 1º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil apurou crescimento de 8,8% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, com avanço de dois dígitos na margem financeira bruta e incremento de 46% nas provisões para inadimplência.

O lucro líquido recorrente foi de 9,3 bilhões de reais de janeiro ao final de março, levemente acima da expectativa média do mercado de 9,1 bilhões de reais, segundo dados da Lseg.