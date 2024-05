BC reduz ritmo de corte dos juros a 0,25 ponto, com divergência de diretores indicados por Lula

Apesar da divergência, o comunicado informou que o Comitê, unanimemente, "avalia que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas demandam maior cautela".

A separação entre posição mais flexível dos membros da diretoria do BC nomeados por Lula e a visão mais dura dos componentes indicados ou reconduzidos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ampliar incertezas sobre os próximos passos da política monetária, à medida em que novas indicações levem o governo a contar com a maioria de nomeados na diretoria do BC.

Atualmente, a cúpula da autarquia é composta por quatro diretores indicados por Lula, enquanto cinco estão no posto desde a gestão de Bolsonaro. Os próximos mandatos a vencer, em dezembro deste ano, são de Campos Neto, Carolina Barros e Otávio Damaso.

"O tom do comunicado foi duro, mas o destaque da reunião ficou todo para o placar dividido (5x4), o que retira grande parte dessa avaliação e adiciona o ingrediente de uma clara divisão entre os membros indicados pelo atual governo e o anterior", disse João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital.

Para o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, a divisão na diretoria "de certo modo, revela as preferências do próximo Banco Central".

No comunicado, o BC informou que o corte de 0,25 ponto é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante.