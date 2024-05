Casas Bahia reduz prejuízo para R$261 mi no 1º tri

A Casas Bahia reduziu o prejuízo líquido no primeiro trimestre do ano para 261 milhões de reais, de 297 milhões de reais um ano antes, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela companhia, que aguarda a homologação do plano de recuperação extrajudicial aprovado pela Justiça no mês passado.

A última linha do balanço — que tem uma recuperação ainda mais relevante se comparado com o último trimestre do ano passado, quando registrou uma perda de 1 bilhão de reais — reflete em parte uma melhora do resultado financeiro, ainda negativo, mas passando de 827 milhões para 486 milhões de reais.

A receita líquida ainda mostrou declínio, de 13,7% ano a ano, para 6,3 bilhões de reais, mas a companhia também registrou redução de 7,5% nas despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A), sendo que as despesas com pessoal caíram 14,6% em relação ao mesmo período de 2023.