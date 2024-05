Dólar sobe com busca por proteção antes do Copom e avanço no exterior

Às 17h10, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,29%, a 5,1010 reais na venda.

A expectativa em torno da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, prevista para o início da noite, permeou os negócios durante todo o dia.

No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), a maioria dos investidores se posicionou no sentido de que o colegiado cortará a Selic em apenas 25 pontos-base, mas as apostas em 50 pontos-base de corte não eram desprezíveis. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.

Em meio às dúvidas, parte dos investidores preferiu elevar posições compradas no dólar (no sentido de alta das cotações) antes da decisão do Copom.

“Temos aqui o fator de proteção antes do Copom. Se o Banco Central cortar a Selic em 50 pontos-base, isso acaba por apoiar o dólar, mas se o corte for de 25 pontos-base a pressão de alta ameniza um pouco”, comentou durante a tarde Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora. “Muita gente prefere a proteção do dólar para esperar (a decisão).”

Além da expectativa antes do Copom, o dólar ganhava suporte do exterior, onde a moeda norte-americana tinha ganhos firmes ante moedas fortes e em relação à maior parte das divisas de exportadores de commodities e emergentes. Os rendimentos dos Treasuries também subiam.