IGP-DI tem alta de 0,72% em abril, em linha com o esperado

Por Luana Maria Benedito

(Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) passou a subir 0,72% em abril, uma reversão expressiva ante a queda de 0,30% no mês anterior, embora o resultado tenha ficado exatamente em linha com as expectativas, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam avanço também de 0,72%. Com o resultado do mês passado o índice passou a acumular em 12 meses queda de 2,32%, desacelerando as perdas ante a baixa de 4,00% vista no acumulado do ano findo em março.