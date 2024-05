Minério de ferro cai em meio a altos estoques nos portos da China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram na quarta-feira em meio ao aumento dos estoques nos portos chineses, apesar das esperanças de maior intervenção no mercado imobiliário do país.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) na China encerrou o dia com queda de 2,91%, a 866 iuanes (119,85 dólares) a tonelada.

Os preços apagaram os ganhos da alta de 2,63% registrada da segunda-feira, o primeiro dia de negociação após o feriado público do Dia de Maio na China, que ocorreu depois de um comunicado do Politburo dizendo que as autoridades deveriam conduzir pesquisas sobre políticas e medidas para reduzir o estoque de moradias, a fim de prevenir e dissipar o risco no mercado imobiliário.