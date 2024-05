MRV&Co reverte prejuízo na incorporação e lucra R$54 mi no 1º tri

O resultado ajustado desconsidera impactos de equity swap e da marcação a mercado dos swaps de IPCA/CDI no resultado da companhia.

A MRV&Co já havia divulgado prévia operacional do primeiro trimestre, com vendas líquidas subindo 18,4% em incorporação na base anual, para 2,13 bilhões de reais, e lançamentos totalizando um valor geral de vendas (VGV) de 1,59 bilhão de reais, salto de 150,4% ano a ano.

No consolidado, o grupo MRV&Co teve prejuízo ajustado aos acionistas de 11 milhões de reais no trimestre, após lucro de 46 milhões na mesma etapa do ano anterior.

A geração de caixa ajustada da incorporação foi de 24,8 milhões de reais, versus consumo de 139,7 milhões um ano antes.

"Já tinha bastante tempo que a gente não tinha esse indicador para um primeiro trimestre nessa magnitude", afirmou o diretor financeiro do grupo, Ricardo Paixão, à Reuters.

A dívida líquida sobre Ebitda da construtora no Brasil neste segmento ficou em 3,2 vezes no trimestre encerrado em março, de 8,7 vezes um ano antes e 4,8 vezes no fim de dezembro.