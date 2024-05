Nubank ultrapassa 100 milhões de clientes na América Latina

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank informou nesta quarta-feira que ultrapassou o número de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, afirmando ser a primeira plataforma bancária digital a alcançar este marco fora da Ásia.

De acordo com o comunicado à imprensa, o Nubank atende a mais de 92 milhões de clientes no Brasil, 7 milhões no México e quase 1 milhão na Colômbia.

"Em 2013, estabelecemos a meta ambiciosa de alcançar um milhão de clientes em cinco anos, o que parecia quase impossível na época", lembrou David Vélez, fundador e presidente-executivo do Nubank.