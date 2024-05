Petrobras avalia fatia da Novonor na Braskem caso não haja interessado

"Não havendo comprador, a gente pode até eventualmente fazer a aquisição e sair de novo, fazer um 'farm out' de participação nós mesmos", disse Prates.

"Ou podemos obviamente assistir todo esse processo (de venda), participar dele, e não exercer a opção ao final em função do sócio ser adequado e das proporções e dos acordos serem satisfatórios para nós."

Em fevereiro, Prates havia dito à Reuters que tinha a expectativa de ter um sócio no ativo, para dividir a gestão.

Atualmente, a Petrobras tem 36,1% do capital total da Braskem e 47% do capital votante da empresa, enquanto a Novonor detém participação de 50,1% no capital votante da Braskem e de 38,3% no capital total.

(Por Marta Nogueira)