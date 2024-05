Senado aprova projeto que antecipa R$15 bi ao governo e retoma seguro obrigatório de trânsito

BRASÍLIA (Reuters) -O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que modifica o arcabouço fiscal para antecipar uma liberação de gasto extra de mais de 15 bilhões de reais ao governo e retoma a cobrança do seguro obrigatório para acidentes de trânsito.

Além de disciplinar o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT) -- que entra no lugar do antigo DPVAT --, o texto antecipa a permissão para abertura do crédito suplementar para a União, condicionada a um desempenho favorável na arrecadação de receitas primárias.

A votação do projeto ocorreu em meio a pressões por mais gastos em diversas áreas do governo, com demandas para emendas parlamentares, reajuste salarial de servidores, investimentos e recomposição de verbas de órgãos, além da tragédia climática que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul e deve requerer recursos para a reconstrução do Estado.