Allos planeja desinvestir até R$1 bi, após lucro de R$91 mi no 1º tri

Em razão do novo plano, a empresa disse que revisou sua projeção para alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, para de 1,4 vez a 1,9 vez. Antes, a expectativa era de um indicador entre 1,9 vez e 2,3 vezes.

O conselho da Allos também aprovou a aquisição de até 15% do Shopping Rio Sul, também localizado no Rio, por meio de uma ou mais operações. A aquisição ainda depende do cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Allos reportou na noite desta quinta-feira seu resultado do primeiro trimestre do ano, com um lucro líquido abaixo da expectativa média do mercado, que era de 118,7 milhões de reais, segundo projeções compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou 453,3 milhões de reais no período, crescimento de 9,7% no comparativo anual. A margem Ebitda ajustada ficou em 72,8%, de 72,1% um ano antes.

A receita líquida apurada nos três meses encerrados em março totalizou 622,5 milhões de reais, avanço de 8,7% ano a ano. Com ajuste, a receita líquida da companhia somou 616,4 milhões de reais (+6,5%).

A Allos, resultado de uma fusão entre Aliansce Sonae e brMalls, também anunciou a realização de novo programa de recompra de até 20 milhões de ações, equivalente a até 3,9% do capital da companhia, com prazo de um ano.