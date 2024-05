Cyrela tem lucro líquido de R$267 mi no 1º tri

(Reuters) - A Cyrela registrou avanço de 63% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, em resultado um pouco abaixo do esperado pelo mercado.

A companhia reportou lucro líquido de 267 milhões de reais nos três meses encerrados em março, contra expectativa média de analistas de lucro de 276 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

A empresa especializada em imóveis de alto padrão apurou receita líquida de 1,57 bilhão de reais no período, 23% superior à igual etapa no ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira. A margem bruta foi de 31,4%, 0,6 ponto percentual acima do reportado no primeiro trimestre de 2023.