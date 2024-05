Desembolsos do BNDES sobem 22% e somam R$23,3 bi no 1º tri

Algumas medidas de socorro já foram anunciadas nessa quinta-feira pelo governo federal que englobam os bancos públicos federais, entre eles, o BNDES.

O governo se comprometeu a injetar 500 milhões de reais no FGI PEAC, e o banco estima que esses recursos podem alavancar 5 bilhões em empréstimos a empresas afetadas pela enxurrada.

O programa de ajuda prevê ainda a suspensão por 12 meses do pagamento de empréstimos de empresas com CNPJ no Estado do Rio Grande do Sul contratados juntos ao banco de fomento. Essas empresas poderão após um ano diluir o que deixou de ser pago no período ou conseguir mais um ano de prazo para quitar o passivo. Caberá à empresa escolher o que for melhor para ela.

O banco tem em carteira um saldo de 22 bilhões de reais em recursos empréstimos e um total de 56 mil operações.

Segundo Mercadante, a medida pode dar um alívio de caixa para as empresas gaúchas de 7,6 bilhões de reais. "Estamos dando até um ano de suspensão do pagamento da dívida com BNDES e isso pode beneficiar mais de 50 mil micro e pequenas empresas. Tem ainda o aporte da Fazenda de 500 milhões no fundo garantidor. É dinheiro novo, podemos ter novas medidas. O BNDES não vai poupar esforços para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul."

