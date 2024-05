Diretoria do BC do Japão foi mais dura em abril e passou a prever aumentos constantes dos juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os membros do conselho do Banco do Japão tornaram-se esmagadoramente "hawkish" (agressivos contra a inflação) em sua reunião de política monetária de abril, com alguns vendo a chance de as taxas de juros subirem mais rápido do que o previsto, mostrou nesta quinta-feira um resumo das opiniões da reunião.

Muitos dos nove membros do conselho pediram aumentos constantes das taxas de juros com base nas perspectivas de que a inflação poderia se manter de forma duradoura, ou até mesmo ultrapassar, a meta de 2% do banco central, mostrou o resumo.