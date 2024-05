Dólar avança mais de 1% frente ao real com divisão no Copom levantando preocupação

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar saltava mais de 1% nesta quinta-feira, depois que uma decisão muito dividida pela desaceleração do ritmo de corte da Selic na véspera levantou preocupações sobre mudanças no perfil do colegiado, com o Comitê de Política Monetária (Copom) também destacando em seu comunicado cenários internacional e doméstico muito incertos.

Às 9h54 (de Brasília), o dólar à vista subia 1,11%, a 5,1481 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,16%, a 5,1555 reais na venda.