EUA ultrapassam China como principal parceiro comercial da Alemanha

Em 2023, a China foi o principal parceiro comercial da Alemanha pelo oitavo ano consecutivo, com volumes que atingiram 253 bilhões de euros, embora isso tenha sido apenas algumas centenas de milhões à frente dos EUA.

"As exportações alemãs para os EUA aumentaram ainda mais devido à economia robusta do país, enquanto as exportações e importações da China caíram", disse o economista do Commerzbank Vincent Stamer, explicando a mudança no primeiro trimestre.

Razões estruturais também são um fator, disse ele.

"A China subiu na cadeia de valor e está produzindo cada vez mais bens mais complexos, que costumava importar da Alemanha", disse Stamer. "Além disso, as empresas alemãs estão produzindo cada vez mais localmente em vez de exportar produtos da Alemanha para a China."

A Alemanha afirmou que deseja reduzir sua exposição à China, citando diferenças políticas e acusando Pequim, em seu primeiro anúncio de estratégia para a China no ano passado, de "práticas injustas". Mas Berlim tem sido vaga em relação às medidas políticas para reduzir sua dependência da potência asiática.

As importações alemãs de produtos da China caíram quase 12% em relação ao mesmo período do ano anterior no primeiro trimestre, enquanto as exportações de produtos para a China caíram pouco mais de 1%, disse Juergen Matthes, do instituto econômico alemão IW.