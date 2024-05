Leite diz que suspensão da dívida seria mais eficiente para reconstuir RS do que recursos federais

(Reuters) -O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, relatou nesta quinta-feira ter dito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União seria um caminho mais rápido para os esforços de reconstrução do Estado do que o envio de recursos federais ao Rio Grande do Sul.

Em entrevista coletiva, o governador gaúcho argumentou que o uso de recursos do orçamento estadual envolveria menos burocracia do que o recebimento de verbas federais pelo Estado, permitindo assim um atendimento mais rápido à população.

"Vamos buscar fontes de recursos, se houver disponibilidade federal, tanto melhor, mas eu até recomendei ao presidente, encaminhando a solução que estamos pedindo em relação à dívida do Estado, nós passamos a ter fôlego para dar respostas diretamente, o que é muito mais efetivo e muito mais ágil. Se nós tivermos que captar recursos junto ao governo federal, você duplica o grau de burocracia", disse Leite.