Haddad diz que comentará decisão do Copom após divulgação da ata, vê com naturalidade debate técnico

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que não comentará a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) da véspera de reduzir o ritmo de corte da taxa Selic até que seja publicada a ata da reunião na próxima semana, mas afirmou ver com "naturalidade" o debate técnico em torno da questão.

"Eu declarei que comentaria (a decisão do Copom) eventualmente depois de ler a ata", disse Haddad em coletiva de imprensa, em Brasília.

"Vejo com naturalidade o debate técnico em torno dessa questão."