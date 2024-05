Importação de minério de ferro pela China segue alta em abril devido aos preços mais baixos

"O óbvio aumento anual se deve principalmente a um efeito de base baixa, o volume de abril passado foi relativamente baixo, mas como não há grande mudança no consumo diário de minério de ferro entre as siderúrgicas nacionais, as importações em abril permaneceram altas", disse Pei Hao, analista da corretora internacional Freight Investor Services, com sede em Xangai.

"Na verdade, o segundo trimestre provavelmente também registrará importações comparativamente mais altas em relação aos níveis do ano anterior, após um aumento anual no primeiro trimestre."

Uma recuperação mais lenta do que o esperado na produção de metais quentes em março pressionou para baixo os preços do minério.

Os preços do minério de ferro no mercado transoceânico ficaram em média em 109,7 dólares por tonelada em março, 12% abaixo de fevereiro e 14,6% abaixo da média de março de 2023, respectivamente, segundo dados da consultoria Steelhome.

As importações de minério de ferro da China nos primeiros quatro meses de 2024 totalizaram 411,82 milhões de toneladas, um aumento de 7,2% em relação ao mesmo período de 2023, segundo os dados.

