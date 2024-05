Lucro da Suzano recua 96% no 1º tri, a R$220 mi

A companhia informou que o cronograma físico do Projeto Cerrado continua dentro do esperado e atingiu 94%, enquanto o progresso financeiro estava em 87% no final de abril.

O volume de vendas de celulose, principal negócio da companhia, caiu 2% na base anual e recuou 13% sobre o trimestre imediatamente anterior, em função da sazonalidade do período, bem como da necessidade de recomposição parcial de estoques, conforme a Suzano.

O preço médio líquido realizado da celulose no exterior encolheu 13% frente à mesma etapa em 2023, mas subiu 9% na comparação com final de dezembro, para 624 dólares a tonelada.

Já o preço líquido médio em reais no período foi de 3.066 reais a tonelada, 9% acima do registrado no quarto trimestre, devido ao "melhor cenário de preços na China e na Europa", mas 18% inferior ao preço de um ano antes.

"O mercado de celulose continuou a ter desempenho favorável durante o primeiro trimestre de 2024, que se refletiu em uma nova rodada de aumento dos preços, ainda não totalmente capturados nos resultados do período", afirmou a empresa em relatório de resultados.

A geração operacional de caixa atingiu 2,5 bilhões de reais no período, enquanto a alavancagem em dólar ficou em 3,5 vezes, "dentro da política financeira", segundo a Suzano.