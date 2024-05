Magazine Luiza reverte prejuízo no 1° tri e tem maior margem Ebitda em quatro anos

As vendas em lojas físicas cresceram 8%, enquanto as vendas no marketplace -- sua plataforma online para produtos de terceiros -- aumentaram 6,4%. Já as vendas online de bens de estoque próprio caíram 2%, o terceiro trimestre consecutivo de declínio no segmento.

No entanto, o diretor financeiro do Magazine Luiza, Roberto Bellissimo, disse à Reuters que o segmento voltou a crescer em abril, acrescentando que o mês foi o "melhor" de 2024 em termos de vendas totais da empresa. A companhia disse que teve elevação de vendas totais de "um dígito alto" em abril, conforme dados preliminares.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado de 687,8 milhões de reais no trimestre, alta de 53,5%. Os analistas esperavam um resultado de 700 milhões de reais.

A margem EBITDA ajustada atingiu 7,4%, a maior em quatro anos, segundo a empresa, e uma alta de 2,5 pontos percentuais ano a ano, em desempenho parcialmente ajudado pelo repasse do DIFAL durante 2023, uma alíquota relacionada a compras interestaduais.

O lucro líquido do Magazine Luiza neste trimestre também foi impulsionado por menores perdas na linha financeira ajustada, diante de uma redução de cerca de 40%, uma vez que a taxa básica de juros vem caindo no Brasil desde o segundo semestre do ano passado.

MUDANÇA DE FOCO