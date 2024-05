STF forma maioria para restringir políticos em estatais; pode criar "linha de corte"

Essa vedação havia sido imposta pela Lei das Estatais, aprovada pelo Congresso em 2016 na esteira dos escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e outras empresas públicas investigadas pela Operação Lava Jato. Ela foi questionada no STF pelo PCdoB no final de 2022, às vésperas da posse do novo governo.

Também no final daquele ano, a Câmara dos Deputados chegou a aprovar um projeto reduzindo de 36 meses para apenas 30 dias a quarentena para políticos ocuparem esses postos. Mas a proposta não avançou até o momento no Senado, onde foi alvo de críticas do próprio ex-juiz da Lava Jato e atual senador, Sergio Moro (União-PR).

(Edição de Pedro Fonseca)