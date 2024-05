Após demissões, Musk diz que Tesla gastará US$ 500 milhões em rede de carregadores

Após as demissões da semana passada, Musk disse que a Tesla planeja expandir a rede de super carregadores, mas em um ritmo mais lento para novas localizações.

Fabricantes de veículos elétricos estão adotando o North American Charging Standard da Tesla, deixando os super carregadores da empresa perto de se tornarem o padrão da indústria, às custas do rival Combined Charging System.

A decisão de Musk de demitir funcionários da equipe de carregadores de veículos elétricos, no entanto, está atrapalhando os planos de lançar novas estações de recarga rápida e pode atrasar as tentativas do presidente Joe Biden de eletrificar as estradas dos EUA.

O governo Biden distribuiu 5 bilhões de dólares aos Estados ao longo de cinco anos para construir 500.000 carregadores de VEs, parte do seu programa Infraestrutura Nacional de Veículos Elétricos, e a Tesla está entre os principais recebedores desses fundos federais até agora.

