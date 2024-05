CPFL não prevê impacto prolongado das inundações no RS sobre negócios da distribuidora

A RGE distribui cerca de 65% da energia consumida no Rio Grande do Sul e está no momento sem fornecer eletricidade a milhares de clientes, principalmente por questões de segurança, uma vez que muitas áreas atendidas pela companhia seguem alagadas.

Questionado sobre impactos da situação no RS para o andamento das discussões com o governo sobre renovação das concessões de distribuição de energia, o CEO da CPFL, Gustavo Estrella, afirmou que o tema ficou "de lado", uma vez que as atenções agora estão totalmente voltadas ao apoio e reconstrução do Estado.

Segundo Estrella, as novas diretrizes para contratos de distribuição de energia deverão cobrar mais qualidade do serviço prestado pelas concessionárias, mas também olhar para a nova realidade de operação do segmento, que passou a conviver com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes.

O CEO da CPFL afirmou que, desde o ano passado, a companhia registrou 13 eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul.

"Tivemos chuva recorde de 100 anos em setembro, veio uma de mesma proporção em outubro, vem outra em janeiro e bate o recorde e vem essa agora. Essa tem sido a nossa realidade".

"De fato precisamos ter uma regulação que precisa se modernizar mas também se atentar a essa nova realidade de operação para que o setor continue sustentável no longo prazo", afirmou o CEO.