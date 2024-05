CSN reduz prejuízo no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN reduziu o prejuízo líquido de primeiro trimestre para 479,7 milhões de reais ante o resultado negativo de 822,5 milhões sofrido no mesmo período do ano passado, pressionada por redução de vendas, enquanto o resultado financeiro negativo segui praticamente estável.

A companhia, que além de siderurgia e mineração atua em cimento, teve um resultado operacional medida pelo Ebitda ajustado 39% menor ante o desempenho apurado um ano antes, para 1,97 bilhão de reais. A margem recuou de 27,5% para 19,3%.

A receita líquida caiu 14,2%, para 9,7 bilhões de reais, embora as vendas de aço tenham crescido 5% no período, para 1,086 milhão de toneladas, e as de minério de ferro tenham avançado 6%, para 9,145 milhões de toneladas.