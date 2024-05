Dados dos EUA e declarações de "Fed-boys" impulsionam dólar, que acumula alta de 1,75% na semana

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse em uma entrevista à Reuters que a economia deve estar desacelerando, mas que o momento de corte de juros nos EUA segue incerto.

Já a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, disse haver "incertezas" sobre se a política monetária está suficientemente restritiva para reduzir a inflação para a meta de 2%. Segundo ela, é "muito cedo" para cortar as taxas de juros.

“As declarações dos ‘Fed-boys’ e a divulgação do sentimento do consumidor, com a inflação ainda forte, deram força ao dólar, que subiu lá fora e aqui também”, comentou durante a tarde Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora.

Após virar para o terreno positivo, o dólar à vista marcou a máxima de 5,1623 reais (0,37%) às 14h22.

Além da influência vinda dos EUA, profissionais do mercado ponderaram que as notícias no Brasil também não favoreciam uma queda do dólar ante o real.

Ainda permeavam os negócios -- em especial no mercado de juros futuros -- receios em torno do Banco Central e a expectativa antes da divulgação, na próxima terça-feira, da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom). Os possíveis efeitos sobre a economia da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul eram outro fator de cautela entre os investidores.