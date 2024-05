Dólar perde fôlego frente ao real após salto da véspera

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar alternava estabilidade e leve queda frente ao real nesta sexta-feira, com investidores realizando lucros após salto da moeda norte-americana na véspera, enquanto os mercados continuavam de olho na política monetária do Federal Reserve e nas divisões dentro da diretoria do Banco Central do Brasil.

Às 10h00 (de Brasília), dólar à vista caía 0,05%, a 5,1405 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento recuava 0,01%, a 5,1475 reais .