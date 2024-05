Ibovespa fecha em queda apesar de NY após semana marcada por balanços e Copom

- VALE ON perdeu 0,34%, conforme o contrato futuro mais negociado de minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), na China, chegou a cair até 1,6% no início da sessão, para 857 iuanes (118,62 dólares) a tonelada, o menor valor desde 24 de abril. No entanto, se recuperou e fechou com alta de 0,3%, a 873,5 iuanes.

- ITAU UNIBANCO PN fechou com elevação de 1,15% e BANCO DO BRASIL ON subiu 1,77%, enquanto BRADESCO PN registrou variação negativa de 0,59%, em sessão mista para bancos.

- PETZ ON perdeu 5,24%, com o resultado do primeiro trimestre mostrando queda de 64,1% no lucro líquido, para 6,9 milhões de reais, em meio a um movimento de expansão de lojas e apesar de crescimento de receita. Investidores continuam atentos às negociações da empresa voltadas para uma potencial fusão com a rival Cobasi.

- SUZANO ON caiu 1,9%, após balanço do primeiro trimestre, com queda de 96% no lucro líquido. Tendo como pano de fundo notícia da Reuters nessa semana de que a Suzano contatou a International Paper para uma possível oferta de aquisição. O CEO da Suzano, Walter Schalka, disse que a empresa manterá sua disciplina de capital, sem comentar a notícia especificamente.

- ALPARGATAS PN subiu 3,31%, após o balanço do primeiro trimestre mostrar lucro líquido consolidado de 24,7 milhões de reais, revertendo prejuízo de quase 200 milhões de reais um ano antes, em resultado marcado por crescimento de receita operacional líquida e queda no custo dos produtos vendidos, com aumento da margem bruta.

- ALLOS ON avançou 2,96%, tendo no radar plano de desinvestimento da operadora de shopping centers que pode gerar até 1 bilhão de reais em recursos, anunciado em paralelo à divulgação de lucro líquido de 91,1 milhões de reais no primeiro trimestre. Em razão do novo plano, a empresa disse que revisou sua projeção para alavancagem. A CFO Daniella Guanabara disse nesta sexta-feira que a empresa seguirá com estratégia de vender ativos que se tornaram "pequenos" no portfólio da companhia.