McDonald's considera lançar refeição promocional de US$5 nos EUA para atrair clientes, diz fonte

(Reuters) - As franquias do McDonald's nos Estados Unidos estão considerando lançar uma refeição promocional de 5 dólares, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira, enquanto a cadeia de fast-food procura atrair mais clientes atingidos pela inflação para seus restaurantes.

As redes globais de alimentação, como o McDonald's e a Starbucks, têm visto clientes optarem por fazer mais refeições em casa em meio a uma crise de custo de vida, forçando as empresas a oferecerem promoções mais acentuadas para atraí-los a seus pontos de venda.

O McDonald's, que tem uma exposição maior ao grupo de baixa renda, viu seu crescimento global de vendas desacelerar pelo quarto trimestre consecutivo.