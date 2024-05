Petz tem queda de 64% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de varejo para animais de estimação Petz teve forte queda no lucro líquido ajustado do primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 6,9 milhões de reais, em meio a um movimento de expansão de lojas e apesar de crescimento de receita.

O lucro do período recuou 64,1%, com o resultado operacional medido pelo Ebitda mostrando queda de 7,5%, para 60,1 milhões de reais.

No período, a companhia, que tenta uma fusão com a rival Cobasi, elevou o número de lojas em 29 unidades no período, atingindo um parque de 249 pontos de vendas no país.