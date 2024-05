STOXX 600 fecha em recorde com balanços e otimismo com corte de juros

As ações europeias retornaram sua alta recorde, com o STOXX 600 a caminho de um ganho semanal de 3%, depois que investidores fizeram uma pausa em abril. A euforia em torno da inteligência artificial e da flexibilização da política monetária, entre outros, provocou grandes ganhos nas ações da região desde o final de 2023.

Ressaltando a divergência da Europa em relação ao Federal Reserve e impulsionando as ações, o Banco da Inglaterra sugeriu cortes de juros em breve e o Riksbank, da Suécia, realizou seu primeiro corte desde 2016 nesta semana.

A ata da reunião de política monetária do BCE de abril mostrou que autoridades estavam a favor do início do ciclo de flexibilização da política monetária em junho, embora permanecessem confiantes de que a inflação está no caminho certo para voltar a 2% no próximo ano.

Liderando os ganhos setoriais, as empresas de serviços públicos avançaram 1,4%, com a Enel da Itália em alta de 3,8% após um lucro básico mais alto no primeiro trimestre.

O setor de varejo avançou 1,5%, com a Zalando em alta de 3,3%, depois que a Berenberg elevou a recomendação da varejista online alemã de "hold" para "buy".

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,63%, a 8.433,76 pontos.