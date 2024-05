Wall St avança antes de comentários de autoridades do Fed; Dow se aproxima de 40.000 pontos

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiam nesta sexta-feira, com os investidores aguardando comentários de autoridades do Federal Reserve para obter mais clareza sobre a trajetória da política monetária dos EUA depois que os dados econômicos desta semana apoiaram as apostas de cortes na taxa de juros.

Os índices de Wall Street estão se aproximando de máximas recordes após vendas generalizadas no mês passado, já que uma série de dados econômicos apontou para um esfriamento do mercado de trabalho dos EUA, aumentando as expectativas de que o Fed cortará os custos dos empréstimos mais de uma vez este ano.