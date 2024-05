Empresas chinesas vencem licitações para explorar campos de petróleo e gás no Iraque

Mais de 20 empresas se pré-qualificaram para a ronda de licenciamento, incluindo grupos europeus, chineses, árabes e iraquianos.

Não houve nenhuma grande empresa petrolífera dos Estados Unidos envolvida, mesmo depois de o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia, ter se reunido com representantes de empresas petrolíferas norte-americanas durante uma visita oficial ao país no mês passado.

Cinco licitações foram vencidas no sábado por empresas chinesas.

O Grupo Zhongman de Petróleo e Gás Natural (ZPEC) ocupou a extensão norte do campo de Bagdá Oriental, em Bagdá, e o campo do Médio Eufrates que abrange as províncias de Najaf e Karbala, no sul, disse o ministério do petróleo.

O United Energy Group Ltd, da China, ganhou licitação para desenvolver o campo de Al-Faw no sul de Basra; a ZhenHua ganhou licitação para desenvolver o campo de Qurnain do Iraque na região da fronteira entre o Iraque e a Arábia Saudita; e a Geo-Jade ganhou licitação para desenvolver o campo de Zurbatiya do Iraque no Wasit.

Dados do ministério informam que dois campos de petróleo e gás foram ocupados pelo Grupo KAR do Iraque: Dimah, na província oriental de Maysan, e os Sasan & Alan, na província noroeste de Nínive, no noroeste do Iraque.