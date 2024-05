Empresas chinesas vencem mais concorrências para explorar petróleo e gás no Iraque

O Iraque pretendia que esta rodada de licenciamento - a sexta do país - aumentasse em particular a produção de gás natural, que pretende utilizar para acionar centrais elétricas que dependem fortemente do gás importado do Irã. Contudo, não foram apresentadas propostas em pelo menos dois campos com grande potencial de gás, o que poderia prejudicar esses esforços.

Também, especialmente, nenhuma grande petroleira dos EUA participou, mesmo depois de o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia, ter se reunido com representantes de empresas norte-americanas numa visita oficial aos Estados Unidos no mês passado.

Entre os prêmios específicos, a CNOOC Iraque, controlada pela China, ganhou uma licitação para desenvolver a exploração de petróleo do Bloco 7 do Iraque, que se estende pelas províncias de Diwaniya, Babil, Najaf, Wasit e Muthanna, no centro e no sul do país, disse o ministro do petróleo, Hayan Abdul Ghani.

(Por Moayed Kenany)