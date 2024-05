Anglo American rejeita proposta de US$42,7 bi da BHP

"A última proposta da BHP novamente não reconhece o valor inerente à Anglo American", disse o presidente do conselho da Anglo, Stuart Chambers, nesta segunda-feira.

A nova oferta, feita em 7 de maio, foi 10% mais alta do que a primeira, ou um aumento de 15% na relação de troca da fusão para elevar a participação agregada dos acionistas da Anglo American no grupo combinado para 16,6%, de 14,8%.

"Estamos desapontados com a rejeição dessa segunda proposta", disse o CEO da BHP, Mike Henry, em um comunicado.

"A BHP continua acreditando que uma combinação das duas empresas proporcionaria um valor significativo para todos os acionistas."

A proposta revisada exigia novamente que a Anglo vendesse suas ações em ativos de minério de ferro e platina na África do Sul.

A Anglo é atraente para seus concorrentes por seus valiosos ativos de cobre no Chile e no Peru, com a expectativa de que a demanda aumente à medida que o mundo se volta para uma energia mais limpa e para o uso mais amplo da inteligência artificial.