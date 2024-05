China dará início a emissões de títulos de 1 tri de iuanes nesta semana

"Além disso, o mercado agora espera que o banco central forneça suporte de liquidez por meio de cortes nas taxas de juros e no compulsório", disse ele.

O Ministério das Finanças informou que os títulos especiais de 30 anos serão vendidos em 12 parcelas, de 17 de maio a 15 de novembro. Ele disse que os títulos de 20 anos serão vendidos em sete lotes a partir de 24 de maio, enquanto os de 50 anos serão emitidos em três parcelas a partir de 17 de maio.

A economia da China cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado de 5,3% no primeiro trimestre, oferecendo algum alívio para as autoridades, que tentam lidar com uma retração no mercado imobiliário e reduzir a dívida do governo local. Entretanto, os indicadores mostram que a demanda doméstica continua frágil, pesando sobre o impulso geral.