Dólar fecha perto da estabilidade antes de ata do Copom

Às 17h10, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,32%, a 5,158 reais na venda.

Após três avanços consecutivos, com o mercado reagindo à decisão da semana passada do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o dólar iniciou a segunda-feira ensaiando um ajuste de baixa. A moeda norte-americana à vista atingiu a cotação mínima de 5,1237 reais (-0,66%) às 10h46, com alguns investidores realizando lucros, ajudados pelo recuo do dólar ante outras divisas no exterior.

No início da tarde, porém, o dólar à vista já havia se reaproximado da estabilidade ante o real, em meio à expectativa pela divulgação da ata do Copom, na terça-feira. Na máxima do dia, às 12h48, a divisa marcou 5,1659 reais (+0,16%).

“Temos visto um aumento da volatilidade de modo geral. As próprias opções têm mostrado isso, com aumento da vol (volatilidade implícita)”, pontuou durante a tarde Cleber Alessie Machado, gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM.

“Só que a gente tem hoje (segunda-feira) alguma cautela extra em função da ata do Copom amanhã. Embora a gente tenha visto alguma postura positiva mais cedo, ao que tudo indica o mercado quer ficar neutro para aguardar a ata”, acrescentou.

A cautela predominou porque o mercado buscará na ata um esclarecimento sobre a divisão acirrada no último encontro do Copom, quando cinco dirigentes votaram pelo corte de 25 pontos-base da taxa básica Selic, para 10,25% ao ano, e quatro defenderam redução de 50 pontos-base.