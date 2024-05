GameStop dispara após "Roaring Kitty" ressurgir com post no X

A empresa tem cerca de um quarto de suas ações em circulação no mercado em posição vendida (short) e os investidores com posições short devem perder 437 milhões de dólares no papel nesta segunda-feira, disse a empresa de análise Ortex.

Os vendedores a descoberto normalmente emprestam ações para vendê-las e obtêm lucro recomprando mais tarde, quando o preço cai. Na segunda-feira, nenhuma ação da GameStop estava disponível para empréstimo na plataforma de negociação Interactive Brokers, confirmou um trader de Berlim.

As ações da companhia subiram mais de 57% até agora em maio, mas ainda permanecem cerca de 80% abaixo do pico de 2021.

A alta das ações do meme em 2021 foi desencadeada pelas publicações de Gill no grupo de discussão Wallstreetbets do Reddit sobre os ganhos que ele obteve em seus investimentos na empresa, o que gerou um aumento de interesse na GameStop.

A alta se espalhou para outros nomes, incluindo AMC enquanto os usuários do Reddit se uniam para espremer hedge funds que apostaram contra a GameStop e outras empresas.

(Por Medha Singh em Bengaluru, com reportagem adicional de Pranav Kashyap, Sruthi Shankar, Akash Sriram e Shristi Achar)